В американском природном парке 18 аллигаторов вмерзли в лед: «Чтобы »переждать« зиму»

Болотный парк (The Swamp Park) в американском штате Северная Каролина обнародовал видео с аллигаторами, на котором рептилии вмерзли в лед, чтобы таким образом «переждать» низкие температуры.

Об этом пишет «Громадське».

С начала прошлой недели в Северной Каролине резко опустилась температура воздуха и водоемы покрылись льдом: следовательно рептилии вынуждены приспосабливаться к таким условиям.

На видео заметно, что тело крокодилов почти полностью находится подо льдом - за исключением ноздрей, торчащие над льдом.

По словам управляющего парком Джорджа Говарда, подо льдом «зимуют» 18 аллигаторов, проживающих в природном парке.

Он добавил, что крокодилы «чувствуют», когда вода переходит в точку замерзания и реагируют на это, выдвинув вовремя ноздри на поверхность.

Отмечается, этот процесс ученые называют брумация - состояние, при котором температура тела животного и скорость обмена веществ снижается в несколько раз.

Напомним, что в зимой 2018 года в национальном парке Северной Каролины произошла аналогичная ситуация - из-за аномальных холодов в местных водоемах аллигаторы вмерзли в лед.