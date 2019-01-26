«Сегодня украинское войско качественно иное и имеет все необходимое для успешного выполнения боевых задач», - Петр Порошенко

Петр Порошенко выступил на торжествах по случаю встречи военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, которые вернулись из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Президента.

«Сегодня мы имеем качественно иную армию, чем в начале российской агрессии. В армии сейчас есть все необходимое для успешного выполнения боевых задач. Продолжается комплектование Вооруженных Сил Украины личным составом, в частности военнослужащими по контракту», - отметил Петр Порошенко.

«Стратегическая задача государственной власти - это создание для защитников Украины, в том числе военнослужащих вашей воинской части, таких социально-бытовых условий, обеспечивающих комфортные условия для подготовки, несения службы и отдыха после выполнения боевых задач», - подчеркнул Глава государства.

Президент подчеркнул, что именно поэтому, по его поручению, используя средства, которые были конфискованы Генеральной прокуратурой у представителей предыдущей власти, которые украли их у украинского народа, было принято решение направить их на строительство общежитий улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников в военных городках, мест постоянной дислокации боевых воинских частей Вооруженных Сил Украины.

«Процесс реализации этой амбициозной программы находится на моем постоянном и личном контроле», - сказал он и сообщил, что сегодня планирует ознакомиться с ходом строительства новых инфраструктурных объектов Белоцерковского военного гарнизона.

Президент также подчеркнул, что военнослужащим сразу после отдыха и реабилитации необходимо развернуть полномасштабную подготовку бригады к выполнению задач по назначению.

«Знаю, что вскоре в вашей воинской части будут проведены мероприятия по доукомплектование личным составом, вооружением и военной техникой. Начнется обучение личного состава по стандартам стран-членов НАТО, в частности под руководством инструкторов ведущих армий мира. По окончании подготовки будут проведены масштабные учения в составе бригады», - сказал он