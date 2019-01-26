«Моя позиция - не прощать агрессора», - Порошенко во время выступления на украинском завтраке в Давосе

Во время выступления на украинском завтраке в Давосе Петр Порошенко заявил свою позицию «не прощать агрессора», потому что это приведет к Советскому Союзу.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Президента.

В то же время, Глава государства подчеркнул, что те, кто предлагают любые новые формулы с Россией за рамками Минских соглашений «просто ищут оправдания России для того, чтобы снять с нее санкции».

«Как можно верить в то, что Россия уважает любые сделки, если она нарушила Будапештский меморандум и игнорирует Минские соглашения? Как можно предлагать, если вся политика санкций за Крым тесно связана только с Минским соглашениями?», - отметил он.

«Я верю, что наша сила в продолжении совместных усилий. Россия больше всего боится того, что курс Украины после выборов останется связанным с Минскими соглашениями. Россия больше всего боится того, что после выборов Украина продолжит укреплять международное единство и солидарность против России», - отметил Петр Порошенко.

Порошенко также добавил, что самый большой кошмар для России - то, что после выборов Кремль снова столкнется с нашими легитимными требованиями прекратить убийство украинцев, вывести свои военные активы с оккупированных частей Донбасса, разрешить доступ миротворцев на Донбасс, вернуть контроль за рубежом Украины, вернуть Крым Украине и освободить украинских заложников, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.