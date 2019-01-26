Прошлый год для Николаевщины стал прорывом в вопросах инклюзивного обучения, – Бонь

Для Николаевской области 2018 стал годом абсолютного прорыва в вопросах внедрения и организации инклюзивного обучения.

Об этом заявил первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь, комментируя участие представительства Николаевщины Всеукраинского Совета по инклюзивному образованию в пятницу, 25 января, передает пресс-служба ОГА.

Сообщается, что инклюзивно-ресурсные центры, интерактивное и медицинское оборудование, научный опытно-практический центр «Ринохаб» - это результаты поддержки области Президентом Украины Петром Порошенко, первой леди Мариной Порошенко и четкой позиции председателя ОГА Алексея Савченко.

Вячеслав Бонь отметил, что вопросы образования и инклюзивного обучения являются одними из приоритетных в работе команды главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Именно поэтому 2018 - год образования и инклюзивного обучения стал настоящим прорывом по внедрению инклюзии в учебных заведениях в регионе.

– Понимая актуальность данного вопроса, в 2018 году мы разработали и приняли Программу развития инклюзивного образования, что позволило осуществить настоящий прорыв по внедрению инклюзивной модели обучения, - сказал Вячеслав Бонь.

В прошлом году на инклюзию было выделено 16,2 миллиона гривен, из которых 7 семь миллионов гривен - средства из областного бюджета на обустройство инклюзивно-ресурсных центров современными средствами и оборудованием, создание в учебных заведениях ресурсных комнат и медиатек.

– Я благодарен Фонду Порошенко и лично Марине Анатольевне за сотрудничество и поддержку, поскольку благодаря участию в проекте, мы получили дополнительные возможности. В рамках подписанного меморандума было запланировано создание в области 17 инклюзивно-ресурсных центров. Сегодня таких центров уже 19. В 2019 году их будет не менее 22, - прокомментировал Вячеслав Бонь.

Кроме того, в три раза увеличено количество детей с особыми потребностями, которые интегрированы в образовательную среду, и учебных заведений, реализующих модель инклюзивного образования. Введено 103 должности ассистента учителя в учреждениях общего среднего образования и 27 должностей ассистентов воспитателя в учреждениях дошкольного образования.

Вячеслав Бонь отметил, что Николаевщина, как и все области Украины, заинтересована в создании беспрепятственных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями, и продолжает активную работу в этом направлении.

Напомним, ранее глава ОГА Алексей Савченко заявил, что строительство и ремонт инфраструктурных объектов на территории Николаевской области - от футбольных площадок в школах и детских садиков – выполняется только с учетом норм инклюзии.