На инклюзивное обучение на Николаевщине в 2019 году выделили из областного бюджета 10 миллионов гривен

В 2019 году областным бюджетом увеличено финансирование направления инклюзивного обучения в 10 миллионов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь, комментируя участие представительства Николаевщины Всеукраинского Совета по инклюзивному образованию в пятницу, 25 января, передает пресс-служба ОГА.

– В 2018 году на инклюзию было выделено 16,2 миллионов гривен, из которых 7 миллионов гривен – средства из областного бюджета на обустройство инклюзивно-ресурсных центров современными средствами и оборудованием, создание в учебных заведениях ресурсных комнат и медиатек. Мы будем работать над развитием инклюзивного образования – в 2019 году из областного бюджета финансирование увеличено до 10 миллионов гривен, – отметил первый заместитель председателя ОГА.

Вячеслав Бонь заметил, что благодаря четкой и аргументированной позиции председателя ОГА Алексея Савченко в данном вопросе, постоянной поддержке Президента Украины Петра Порошенко и первой леди Марины Порошенко в области было закуплено ряд необходимого интерактивного и медицинского оборудования, обустроены 19 инклюзивных ресурсных центров.

В частности, приобретено и установлено современное интерактивное и медицинское оборудование: интерактивные панели и полы, интерактивные песочницы, персональные компьютеры, мебель, развивающие и коррекционные дидактические материалы, доски Евминова, сухие каркасные бассейны, тактильные поверхности и дорожки и тому подобное.

– Это обеспечит индивидуальное развитие каждого ребенка. Приобретя специально оборудованный автобус, мы обеспечили детей учебных заведений областного подчинения надлежащими условиями перевозки, – отметил Вячеслав Бонь.

Первый заместитель председателя ОГА добавил, что Николаевщина не остановилась только на закупке оборудования – на базе инновационной платформы «Ринохаб» в области начат уникальный проект для развития инклюзивного образования.

– Совместно с Черноморским национальным университетом имени Петра Могилы обеспечено функционирование Научного опытно-практического центра, который позволяет разрабатывать новейшие методики инклюзивного обучения, создавать и совершенствовать современное интерактивное оборудование и является учебной площадкой для педагогов, – сказал он.

Напомним, ранее глава ОГА Алексей Савченко заявил, что строительство и ремонт инфраструктурных объектов на территории Николаевской области - от футбольных площадок в школах и детских садиков – выполняется только с учетом норм инклюзии.