В Одессе на акции против использования животных в цирке произошла потасовка – нескольких зоозащтников доставили в райотдел

В Одессе в субботу, 26 января, прошла акция протеста зоозащитников против использования животных в цирке, во время которой разгорелся конфликт. Протестующие блокировали машину полиции.

Об этом сообщает «Думская».

Сначала активисты выстроились у входа в цирк с транспарантами и пытались донести до посетителей, пришедших на представление «Кругосветное путешествие», недопустимость использования животных. В какой-то момент в толпе произошла потасовка, в результате которой четверых активистов задержали.

При этом протестующие утверждали, что конфликт специально спровоцировал один из правоохранителей. Полицейские в свою очередь говорят, что задержанные нарушали общественный порядок.

Двоих протестующих посадили в полицейскую машину быстро увезли. Автомобиль с еще двумя активистами оставшиеся участники акции блокировали в течение 20 минут. В итоге их оттеснили прибывшие на место бойцы спецбатальона полиции. Только после этого второй полицейской машине удалось уехать.

Позже в Главном управлении Нацполиции в Одесской области подтвердили задержание только троих протестующих.

«Сегодня на улице Коблевской собрались граждане, недовольные жестоким, по их мнению, обращением с животными в одесском цирке. Охрану правопорядка и безопасности граждан обеспечивали работники полиции. Законное требование правоохранителей не нарушать порядок митингующие, которые заблокировали вход в помещение, проигнорировали, спровоцировав потасовку с полицейскими. В настоящее время в отделение полиции для дачи объяснений приглашены трое участников акции», — отметили в полиции.

В то же время, советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook написал, что участники митинга начали физически блокировать помещение цирка.

«В последствии, три лица, совершившие административные правонарушения были доставлены в территориальное отделение полиции, где установлено их лица и составлены соответствующие протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статье 173 и статьи 185 КУоАП», - уточнил Форостяк.

Напомним, что ранее Министерство экологии разработало законопроект о запрете использования диких животных в цирках.