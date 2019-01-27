Минкульт опубликовал список религиозных организаций, которые должны изменить название – среди них несколько николаевских

Министерство культуры Украины обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав, согласно новой редакции закона «О свободе совести и религиозных организациях», в числе которых и те, которые находятся на территории Николаева.

Соответствующий список опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер», передает «Левый берег».

Как отмечается, по результатам религиоведческой экспертизы, проведенной Министерством культуры Украины, установлено, что под действие частей седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно переименования подпадают религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав таких религиозных объединений:

Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

«Религиозным организациям, которые действуют на территории Украины и входят в состав (являются частью) религиозных объединений согласно перечню, который добавлен, в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав (положение) предусмотренные частью седьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке», - говорится в сообщении.

В перечне также числятся: религиозный центр Киевская митрополия УПЦ, 53 религиозных управления, 19 духовных учебных заведений, 271 монастырь и другие.

Из религиозных управлений, которые расположены в Николаеве, в списке указано Управление Николаевской епархии УПЦ (ул. Потемкинская, 50). Помимо этого, два религиозных братства: Сестринство во имя Луки Кримского УПЦ (ул. Генерала Карпенко, 79) и Сестринство во имя Пантелеймона УПЦ (ул. Лягина, 10), а также ряд религиозных общин, как Свято-Николаевская религиозная община УПЦ (ул. Фалеевская, 4), Религиозная громада УПЦ Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Лягина, 10), Свято-Георгиевская религиозная община (мкрн. Широкая Балка, ул. Чехова, переул. 4-й Братский).