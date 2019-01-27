Памяти Николая Антоновича Кравченко

Николай Антонович был талантливейшим режиссером, педагогом, но и был ярким политиком, без эпатажа, но очень верно выбиравшим моменты присутствия в информационном пространстве.

История возвращения ордена.

Ныне затих и притаился, как змея зимой, некий активист, идущий по головам в политику с характерным именем - Финкильштейн.

Полагаю, что он завладел теннисными кортами на Спартаке. По-крайней мере, он выжил всех из спорткомитета, кто ему мешал прибрать к рукам корты.

Но раз там светилась Корсак, советник Москаленко, то ясно - "дело в тюбетейке". Великие заслуги перед Николаевщиной!

Они вкупе дали ему орден. А Николай Антонович вернул. Мотив объяснил... Смело..