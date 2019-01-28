«Один на 750 тысяч особей»: В Канаде нашли редкого енота -альбиноса

В канадской провинции Онтарио был замечен редкий енот-альбинос.

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на агентство CTV News.

Отмечается, что животное на этой неделе увидела жительница городка Сифорт Трейси Нэш. Сначала она решила, что это – опоссум. Но, присмотревшись внимательнее, поняла, что это редкий енот-альбинос.

По словам Нэш, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.

Отмечается, что альбиносы очень редко встречаются среди енотов – один на 750 тысяч животных.

Напомним, в американском природном парке 18 аллигаторов вмерзли в лед, чтобы «переждать» зиму.