ГАСИ отменила результаты конкурса на место начальника Николаевской областной инспекции

Государственная архитектурно-строительная инспекция отменила результаты конкурса на место руководителей инспекций в Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГАСИ.

Конкурс был проведен 17 декабря. По его результатам, николаевскую ГАСИ должен был возглавить Евгений Поляков, который до этого работал в данной инспекции.

Вскоре общественная организация «Стоп свавіллю» обратилась в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправными действий директора Департамента нормативно-правового обеспечения ГАСИ и первого заместителя председателя ГАСИ, которые не допустили членов ОО в помещение, где проводился конкурс. При этом организация просит суд отменить результаты конкурса. В рамках этого иска ОО также подала заявление об обеспечении иска, которой просит не назначать победителей конкурса до решения суда по иску.

В итоге судья Марина Бояринцева поддержала заявление ОО и запретила назначать победителей конкурса до решения дела по сути.

Однако, 12 декабря уволился руководитель ГАСИ Алексей Кудрявцев, который подписывал распоряжение о проведении конкурса. Его увольнение, а также судебные тяжбы из-за результатов конкурса стали основанием для отмены результатов конкурса.

Напомним, в 2016 году николаевский нардеп Александр Жолобецкий попросил у Гройсмана и Луценко разобраться с коррупцией в николаевском ГАСКе.