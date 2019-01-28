Николаевцы попрощаются с депутатом облсовета Николаем Кравченко в драмтеатре 30 января

Прощание с депутатом Николаевского областного совета, экс-директором Николаевского художественного русского драматического театра Николаем Кравченко состоится 30 января.

Об этом сообщила депутат облсовета Светлана Гладун у себя на странице в Facebook.

Прощание состоится в Николаевском художественном русском драматическом театре с 11:00 до 13:00.

После Николай Кравченко будет кремирован в одесском крематории, а прах будет увезен родственниками. Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники во фракции «Оппозиционный блок» Николаевского облсовета.

Напомним, Николай Кравченко был обнаружен мертвым в собственной квартире в субботу вечером, 26 января.

Справка

Николай Антонович Кравченко родился 30 июня 1953 года, актёр и театральный режиссёр, работал xудожественным руководителем и директором Николаевского художественного русского драматического театра с 1997 по 2017 год, депутат областного совета.

Награды:

- Заслуженный деятель искусств Украины (2002) — за большой личный вклад в развитие театрального искусства;

- Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2010) — за большой вклад в развитие российско-украинского сотрудничества в области культуры, популяризацию русской драматургии за рубежом;

- Орден Дружбы (2004) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Украины.



Сын Николая Кравченко Роман – один из руководителей военной контрразведки СБУ, на счету которого проведение ряда успешных спецопераций по разоблачению и задержанию изменников Украины и российской агентуры. Кавалер ордена « За мужество».