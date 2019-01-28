В Николаеве увеличилось количество заболевших ОРВИ детей – в некоторых школах могут объявить карантин

В некоторых школах Николаева могут объявить карантин и приостановить учебный процесс по причине того, что увеличилось количество заболевших детей на ОРВИ.

Об этом стало известно в понедельник, 28 января, в ходе аппаратного совещания в Николаевском горсовете.

Так, начальница гороно Николаева Анна Лычко сообщила, что по состоянию на пятницу, 25 января в 36 школах города на занятиях отсутствовало более 20% учеников. Данные за сегодняшнее утро гороно еще собирает и если ситуация ухудшилась, то гороно будет понимать вопрос о приостановке учебного процесса.

— Состоянием на 23 января, среди наших школ, в которых количество отсутствующих детей больше 20% - было 8 школ, 24-го это уже было 15 школ, 25-го уже было 36 школ. Сегодня мы до 11:00 собираем оперативную информацию по количеству отсутствующих в учебных заведениях, и в соответствии с этим будем принимать решение: либо о приостановке образовательного процесса в связи с необходимости предупреждения…, - сообщила Лычко.

Анна Лычко Владимир Крыленко

Первый вице-мэр Владимир Крыленко, предложил объявлять карантин не во всех школах, а только там, где замечена высокая заболеваемость детей.

— Может не во всех школах? Вы говорите 8 школ, 10 школ- это же не 60-70. Примите взвешенное решение, чтобы не сделать хуже. Если есть действительно такая проблема - это один вопрос, если это только часть школ или только одна территория - давайте будем.. Законодательство же нам разрешает работать с одними школами, а остальные пусть учатся. Поэтому, очень взвешенно посмотрите по заболеваемости, пообщайтесь с директорами, может за субботу - воскресенье дети немного подлечились. Посоветуйтесь и мне скажите после 11:00, какая ситуация. Я буду советоваться с городским головой, как поступать, - сказал Владимир Крыленко.

Ранее сообщалось, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог.

