В мэрии Николаева просят руководство завода «Зоря»-«Машпроект» ускориться с передачей спорткомплекса городу

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Начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что у исполнительной власти все готово к приему в горсобственность спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект», осталось получить соответствующие документы от руководства завода.

Об этом он заявил в понедельник, 28 января, в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Вопрос о том, на какой стадии находится передача данного объекта с государственной собственности в городскую на совещании поднял первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел совещание. По его словам, некоторые депутаты горсовета заявили о том, что чиновники затягивают с этим вопросом.

— На самом деле, то что от исполнительных органов (требовалось, - ПН) – все сделано. Наши сотрудники, отдела учета на прошлой неделе участвовали в инвентаризации объекта, представители завода дали нам двух людей, которые будут участвовать в рабочей комиссии, мы сегодня ждем от них проект акта приема-передачи. Его будут составлять согласно по результатам инвентаризации, как только они закончат ее, мы подписываем документ, городской голова утверждает акт приема-передачи и с этого момента объект будет в нашей собственности. На сегодняшний день еще нет акта приема-передач и результатов инвентаризации, - проинформировал чиновник.

Также Мкртчян отметил, что после того, как объект перейдет в собственность города власть будет принимать решение о его передачи на баланс существующей Детской юношеской спортивной школы или же будут создавать новую школу. 

— Тогда мы обращаемся к ним, чтобы ускорили работу, да? – поинтересовался Крыленко.

— Задержек со стороны исполнительной власти нет, - подытожил Мкртчан.

В итоге первый вице-мэр Владимир Крыленко дал протокольное поручение начальнику управления коммунального хозяйства Мкртычу Мкртчану, чтобы тот повлиял на руководство завода и ускорили процесс подготовки документов.

Как известно, в начале января «Укроборонпром» издал приказ о передаче спорткомплекса «Зоря» в коммунальную собственность города Николаева.

Ранее сообщалось, что депутаты согласились принять в собственность Николаева недостроенный спортгородок в парке Победы, но нет согласования от Минобразования. Однако, в Минобразования заявили, что готовы передать Николаеву спортгородок в парке Победы, но у Сенкевича вопрос до сих пор не решили

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс. Позже городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.  

Julia Davudenko

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русскийобщество