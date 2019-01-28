В мэрии Николаева просят руководство завода «Зоря»-«Машпроект» ускориться с передачей спорткомплекса городу

Начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что у исполнительной власти все готово к приему в горсобственность спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект», осталось получить соответствующие документы от руководства завода.

Об этом он заявил в понедельник, 28 января, в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Вопрос о том, на какой стадии находится передача данного объекта с государственной собственности в городскую на совещании поднял первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел совещание. По его словам, некоторые депутаты горсовета заявили о том, что чиновники затягивают с этим вопросом.

— На самом деле, то что от исполнительных органов (требовалось, - ПН) – все сделано. Наши сотрудники, отдела учета на прошлой неделе участвовали в инвентаризации объекта, представители завода дали нам двух людей, которые будут участвовать в рабочей комиссии, мы сегодня ждем от них проект акта приема-передачи. Его будут составлять согласно по результатам инвентаризации, как только они закончат ее, мы подписываем документ, городской голова утверждает акт приема-передачи и с этого момента объект будет в нашей собственности. На сегодняшний день еще нет акта приема-передач и результатов инвентаризации, - проинформировал чиновник.

Также Мкртчян отметил, что после того, как объект перейдет в собственность города власть будет принимать решение о его передачи на баланс существующей Детской юношеской спортивной школы или же будут создавать новую школу.

— Тогда мы обращаемся к ним, чтобы ускорили работу, да? – поинтересовался Крыленко.

— Задержек со стороны исполнительной власти нет, - подытожил Мкртчан.

В итоге первый вице-мэр Владимир Крыленко дал протокольное поручение начальнику управления коммунального хозяйства Мкртычу Мкртчану, чтобы тот повлиял на руководство завода и ускорили процесс подготовки документов.

Как известно, в начале января «Укроборонпром» издал приказ о передаче спорткомплекса «Зоря» в коммунальную собственность города Николаева.

Ранее сообщалось, что депутаты согласились принять в собственность Николаева недостроенный спортгородок в парке Победы, но нет согласования от Минобразования. Однако, в Минобразования заявили, что готовы передать Николаеву спортгородок в парке Победы, но у Сенкевича вопрос до сих пор не решили.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс. Позже городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.