В Николаеве предприниматели создали группу, направленную на решение проблем судостроительной сферы

Фото/ Facebook Игорь Павлов

В Николаеве создали группу, из директоров предприятий, профильных специалистов и людей, которые работали в судостроительной сфере, направленную на возрождение судостроения в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ООО «Магистраль-ЮГ» Игорь Павлов.

- Работа группы направлена на комплексное решение проблем судостроительной сферы. Сейчас, в областном штабе ВО «Батьківщина», мы проводим консультации с экспертами в этой сфере, для дальнейшего создания нормативных актов и законопроектов, - сказано в сообщении.

Также, Игорь Павлов отметил, что для группы главное то, чтобы те, кто «собрался стать Президентом Украины, не забывали Николаев и поддержали восстановление его производственных мощностей».

Он добавил, что готов сотрудничать с людьми, которых будет объединять общая цель.