В Николаеве предприниматели создали группу, направленную на решение проблем судостроительной сферы

В Николаеве создали группу, из директоров предприятий, профильных специалистов и людей, которые работали в судостроительной сфере, направленную на возрождение судостроения в Николаеве.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ООО «Магистраль-ЮГ» Игорь Павлов.
- Работа группы направлена на комплексное решение проблем судостроительной сферы. Сейчас, в областном штабе ВО «Батьківщина», мы проводим консультации с экспертами в этой сфере, для дальнейшего создания нормативных актов и законопроектов, - сказано в сообщении.
Также, Игорь Павлов отметил, что для группы главное то, чтобы те, кто «собрался стать Президентом Украины, не забывали Николаев и поддержали восстановление его производственных мощностей».
Он добавил, что готов сотрудничать с людьми, которых будет объединять общая цель.
- Мы готовы сотрудничать с людьми, которых объединит с нами общая цель – возрождение судостроения. Главное, что это даст рост городу: рабочие места, повышение зарплат, развитие инфраструктуры. Поэтому обращаемся ко всем, кому не безразлично будущее нашего города (судостроение), мы готовы выслушать ваши идеи и предложения и включить в нашу группу, - резюмировал Павлов.