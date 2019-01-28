В Николаеве предприниматели создали группу, направленную на решение проблем судостроительной сферы

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Фото/ Facebook Игорь Павлов

В Николаеве создали группу, из директоров предприятий, профильных специалистов и людей, которые работали в судостроительной сфере, направленную на возрождение судостроения в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ООО «Магистраль-ЮГ» Игорь Павлов.

 - Работа группы направлена на комплексное решение проблем судостроительной сферы. Сейчас, в областном штабе ВО «Батьківщина», мы проводим консультации с экспертами в этой сфере, для дальнейшего создания нормативных актов и законопроектов, - сказано в сообщении.

Также, Игорь Павлов отметил, что для группы главное то, чтобы те, кто «собрался стать Президентом Украины, не забывали Николаев и поддержали восстановление его производственных мощностей».

Он добавил, что готов сотрудничать с людьми, которых будет объединять общая цель.

 - Мы готовы сотрудничать с людьми, которых объединит с нами общая цель – возрождение судостроения. Главное, что это даст рост городу: рабочие места, повышение зарплат, развитие инфраструктуры. Поэтому обращаемся ко всем, кому не безразлично будущее нашего города (судостроение), мы готовы выслушать ваши идеи и предложения и включить в нашу группу, - резюмировал Павлов.

Юлия Светлая

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русскийобщество