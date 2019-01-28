В САД Николаевщины отчитались, что обеспечили проезд по областным дорогам

Сотрудники Службы автомобильных дорог Николаевской области отрапортовали об обеспечении проезжаемости по дорогам области.

Об этом сообщили в пресс-службе САД.

Сообщается, что дорожное покрытие местами заснеженное, однако проезд обеспечен. За выходные подрядчики обработали дороги противогололедными материалами.

«Проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен. За выходные подрядные предприятия в круглосуточном режиме осуществляли работы по обеспечению безопасного проезда по дорогам области (расчистка дорог от снега и обработки противогололедными материалами дорожного покрытия). Во время работ было задействовано 56 единиц техники и использовано 785 тонн песчано-солевой смеси и 60 тонн соли», - сказано в сообщении.

Напомним, на территории Николаевской области в воскресенье, 27 января, были усложненные погодные условия из-за снега и перепада температур.