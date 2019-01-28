В Николаеве взорвали 100-метровую дымоходную трубу ОНЛАЙН

Дымоход николаевской котельной, которую демонтируют взрывом В Николаеве в понедельник, 28 января, в Ингульском районе путем контролированного взрыва демонтируют дымоход недействительной котельной.

Подрыв дымоходной трубы планируют проводить на улице Водопойной, 36, с 14:00 до 16:00. Эта котельная на данный момент находится на балансе коммунального предприятия «Николаеввкоммунтранс».

Работы проведет спецализированное предприятие «Савека» и на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области, сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

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14:28 Дымоход котельной успешно взорвали с первой попытки.

14:03 Работники предприятия, которое проводит работы, обходят и осматривают территорию вокруг котельной, чтобы в опасной зоне не оказались посторонние люди.

13:56 Корреспондент «Преступности.НЕТ» сообщает, что на территории котельной проводятся последние мероприятия по подготовке к подрыву трубы, которая создает проблемы для авиации, в частности на аэродроме в Кульбакино. Ее высота более 100 метров.

После детонации взрывчатки сооружение должно упасть на пустырь.

На месте также находятся сотрудники полиции и Главного управления Госслужбы чрезвычайной ситуации в Николаевской области.

Напомним, как во Львове с третьей попытки подорвали 77-метровую заводскую трубу.