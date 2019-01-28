Глава «Укратрансгаза» Хоменко рассказал об инвестиционном проекте для Украины, подписанном в Давосе

Временно исполняющий обязанности президента государственной компании АО «Укртрансгаз», экс-директор ГП «Зоря-Машпроект» Андрей Хоменко рассказал об инвестиционном проекте, меморандум о строительстве которого был подписан во время Международного экономического форума в Давосе, где он присутствовал.

Об этом Андрей Хоменко написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о строительстве инновационного ветрового энергетического комплекса «Сиваш» на юге Украины.

— Для Украины, руководителей организаций и предпринимателей, участие в Международном Экономическом Форуме в Давосе – вопрос имиджа и возможность выгодно представить страну, себя и свои достижения, предложить инвесторам проекты для инвестиций. В рамках Форума была организована площадка на тему «Украина: Креативность. Инновации. Возможности». На ней было подписано крупное инвестиционное соглашение о строительстве инновационного ветрового энергетического комплекса «Сиваш» на юге страны, - написал Андрей Хоменко.

- Приход (в Украину – прим.) NBT, Total показывает, что Украина теперь второй по размеру европейский рынок. NBT будет иметь еще больше проектов, уверен в этом. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину, – сказал во время подписания документа президент ЕБРР.

28 ноября 2018 года ЕБРР одобрил организацию кредита на сумму до 150 млн евро ООО «Сивашэнергопром» (Херсонская область, «дочка» норвежской NBT) для строительства ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 250 МВт в Херсонской области. Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО «Сивашэнергопром» (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт.

Глава «Укртрансгаза» Андрей Хоменко также рассказал, что в рамках Форума в Давосе прошел и традиционный «Украинский завтрак», среди гостей: министр иностранных дел Канады Христина Фриланд, бывший госсекретарь США Джон Керри, представители украинского бизнеса и политики. Главной темой завтрака стали предстоящие выборы Президента Украины. Главной темой завтрака стали вызовы, стоящие перед нашей страной сейчас, альтернативы, которые открывают грядущие выборы главе государства, обсуждался не только курс дальнейшего движения страны, но и перспективы европейской безопасности и стабильности.