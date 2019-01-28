Летчики ВСУ провели учения над Азовским морем

В воскресенье, 27 января, по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева Военные летчики провели учения по поддержке кораблей Военно-морских сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые действуют в составе Объединенных сил и патрулируют акваторию Азовского моря.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

Сообщается, что в ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове. Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведения в определенный нормативом время.

«Военные летчики, военные моряки и моряки ГНСУ с задачей справились и получили оценку »готовы к выполнению задач по назначению«», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее Николаевская авиация ВМС впервые провела транспортировку бронемашин «Humvee» по воздуху.