У Сенкевича отчитали глав районов и директора ДЖКХ за некачественную уборку тротуаров: «Пройдитесь пешком, сколько раз вы подскользнетесь»

Первый вице-мэр Владимир Крыленко остался недоволен работой райадминистраций и директора Департамента ЖКХ касательно обработки тротуаров от снега и гололеда.

Об этом стало известно в понедельник, 28 января, в ходе аппаратного совещания в Николаевской мэрии.

Владимир Крыленко отметил, что мэр Александр Сенкевич лично просил поднять этот вопрос на аппаратном совещании, так как ему поступили жалобы на некачественную работу.

Замглавы Центрального района сообщил, что подрядчик свою работу выполнил - посыпал все остановки противогололедной смесью, также было выпущено достаточно техники для расчистки покрытия.

Владимир Крыленко — Может вам отчитались, что хорошо посыпали, но те, кто ходят пешком этого не ощутили, - отметил Крыленко.

Однако, замглавы райадминистрации Центрального района стоял на своем и заявил, что по району проблем нет: «Все в порядке».

— Все в порядке у вас? Прочитать сколь жалоб в интернете по центральному району? Почему-то у вас хорошо, а у других – нет. Что это такое? Давайте вы отсюда (здания мэрии, - ПН) пешком пройдетесь к себе (здание райадминистрации, - ПН) и сколько раз вы поскользнетесь на тротуарах, и потом перезвоните, - заявил Крыленко.

И.о. главы Ингульской райадминистрации Игорь Волков отметил, что техника для уборки дорог была задействована, но не с самого утра, при этом службы работали до конца рабочего дня - посыпали и расчищали тротуары и улицы.также он добавил, что эта работа продолжается и с сегодняшнего утра.

— Вчера пошел снег. Вызывали КП «Дорога». Работали до конца рабочего дня. По частному сектору «Карлс Клининг» вышел своими машинами прочистил, согласно схемам отведенных нам маршрутов. Сегодня будем продолжать. Они уже работают, - сообщил чиновник.

Первый замглавы Заводской райадминистрации Анатолий Яковина отрапортовал, что все работы выполнены, однако есть проблемы с микрорайоном Ялты и спуски для вывоза мусора.

— Убирали остановочные комплексы 60 штук. «Карлс Клининг» убирал частный сектор – Корениха – согласно схем. Проблемы есть в Ялтах и спуски под вывоз ТБО. Проводим работы с предприятиями, которые закреплены по чрезвычайным ситуациям. Будем налаживать работу сегодня, в связи с тем, что чрезвычайное происшествие объявлено не было и техника не выводилась. Не было решения о чрезвычайном происшествии, - сообщил Яковина.

— Снег – это чрезвычайное происшествие? Это нормальное событие. Сколько там того снега выпало? Мы так сейчас договоримся, что у нас будут чрезвычайные происшествия от дождя, от солнца, от ветра, от шторма, - негодовал первый вице-мэр.

Владимира Крыленко поддержал глава Корабельного района, отметив, что все мероприятие были запланированные и проводились согласно нормам. При этом он отметил, что «по жилищно-коммунальным предприятиям внутрикварталка оставляла желать лучшего».

В свою очередь, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что «по дорогам ситуация достаточно нормальная, по бульварным частям начата посыпка». Однако по словам Коренева ее начали только сегодня, в связи с чем департамент будет вести отдельный разговор с подрядчиком.

В итоге, Крыленко напомнил чиновникам, что зима еще не закончилась и нужно отрабатывать заранее согласно прогнозам синоптиков.

— Вы (Сергей Коренев – ПН) человек новый, но этот вопрос возникает в любом случае, поэтому организация работы за вами. Если не отрабатывают районы, то отрабатывайте с ними и докладывайте заместителю городского головы. Мне вчера дежурный доложил, что только восемь машин вышли. Это же мало. Как только идет снег – надо сразу же реагировать. Зима еще не закончилась. Отработайте заранее, - подытожил первый заместитель городского головы.

Напомним, что на территории Николаевской области и города в воскресенье, 27 января, наблюдались усложненные погодные условия из-за снега и перепада температур.