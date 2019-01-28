«Батьківщина» и «БПП» - это партии убийц моей дочери, - отец Екатерины Гандзюк

Виктор Гандзюк попросил Петра Порошенко и Юлию Тимошенко дать политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца «Батьківщини» Владислава Мангера.

Об этом стало известно из письма, которое опубликовала группа «Хто замовив Катю Гандзюк» в Facebook.

По его словам, они тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.

Также, отец Екатерины Гандзюк выступил на заседании Временной следственной комиссии относительно ее убийства, где заявил, что заказчиков знает генпрокурор Юрий Луценко, заказчиков знают в Службе безопасности Украины, и он уверен, что заказчиков с самого начала знали в Министерстве Внутренних Дел.

- Сейчас официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства криминального авторитета Москала, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи, - сказал Гандзюк на заседании ВСК.

По мнению Гандзюка, «эти люди должны исчезнуть с политической горизонта».

Также от отметил, что для него нет разницы между заказчиками убийства и теми, кто их покрывал.

- Для меня теперь партия «Батьківщина» - это партия убийц моей дочери. Для меня теперь «Блок Петра Порошенко» - это партия убийц моей дочери, -добавил он.

В завершении обращения, он добавил, что верит в то, что Украина меняется, а также верит в то, что заказчики и убийцы его дочери будут наказаны.

- Верю, что и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, потерявшего дочь, и быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати. Верю, что они здесь и сейчас проведут черту. Покажут, что есть границы, за которые заходить нельзя, - сказал он.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.