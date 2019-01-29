Археологи нашли древнее кладбище, находившееся под рестораном в центре Лиссабона

Археологи нашли под рестораном в центре столицы Португалии Лиссабона древнеримское кладбище, созданное около двух тысяч лет назад.

Об этом сообщает сайт «N+1».

На нем исследователи обнаружили 25 захоронений и урны с кремированными останками 35 человек. Помимо кладбища исследователи обнаружили более поздние артефакты, сделанные в XV-XVI веках и остатки керамики доисторического периода.

Судя по результатам археологических раскопок, финикийское поселение на месте Лиссабона существовало еще 3,2 тысячи лет назад. Во время Пунических войн, после разгрома карфагенских войск, римляне включили Олисипо (тогдашнее название Лиссабона) и территорию вокруг него в состав Римской республики. Город находился под властью римлян до начала V века, а потом был завоеван варварам – вандалами, аланами и сарматами.

В 2016 году владельцы популярного ресторана «Solar dos Presuntos», который находится в центре Лиссабона, захотели расширить его территорию. Обязательные охранные археологические работы перед началом строительства проводила компания Neoépica. Сначала специалисты компании обнаружили хорошо сохранившиеся артефакты XV-XVI веков, в основном керамическую посуду. В более древнем слое, на глубине около шести метров, археологи нашли остатки древнеримского кладбища. Также были найдены погребальные дары, в частности монеты и керамическая посуда. Сотрудники компании нашли еще более древние слои, по-видимому, доисторического времени, а в них – остатки керамики.

Напомним, ранее сообщалось, что во время строительства на берегу Ингула в Николаеве обнаружили человеческие останки.