МИД Украины не будет регистрировать наблюдателей от России на выборы Президента, - Климкин

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на выборах Президента Украины 2019.

Об этом сообщает Интерфакс.

Также, Климкин отметил, что соответствующее сообщение МИД уже направил в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ.

«Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ», - сказал он

По его словам, «даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно».

«Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения», - добавил министр.

Напомним, что ранее Климкин заявил, что Между Украиной и Россией по факту нет дипломатических отношений.