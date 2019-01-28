Субботник в России: В Саратове учителей выгнали в 20-градусный мороз собирать снег в мешки

В российском Саратове учителей в 20-градусный мороз выгнали собирать снег в мешки.

Об этом стало известно из записи в Twitter.

«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать?», - написал блогер.

Из комментариев к записи стало понятно, что это местная школа №95. В мэрии города подтвердили информацию.

Пользователи интернета эмоционально отреагировали на данный пост.

«Эти люди даже себя не уважают, так чему они могут научить детей…», «Бесплатный фитнес, а ещё приобрели навыки дворника, сплошные плюсы, надеюсь все остались довольны, впереди 10 лет побед и рывков», — писали в комментариях к записи.

Также, в Interfax.ru сообщили, уволена что начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, по чьей инициативе сотрудники школы №95 в 20-градусный мороз складывали снег в мешки, сообщается в понедельник, 28 января, на сайте мэрии.