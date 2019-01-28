На подготовку ушло пять месяцев: Подрывники рассказали, как взрывали николаевскую дымоходную трубу

Дымоходную трубу возле аварийного здания котельной в промзоне Николаева должны были подорвать еще в августе.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал сотрудник предприятия, занимающегося промышленными сносами и подрывами ООО «САВЕК».

По словам сотрудника предприятия Игоря взрывчатку Аммонит 6-ЖВ расположили клином по высоте башни на два метра. Такой тип расположения дает возможность четко спланировать траекторию падения башни.

— Взрывчатка была расположена клином на высоте два метра. И потом на клин идет под 45 градусов. Подготовка – буровые работы. Бурили отверстия в самой трубе, через определенное расстояние бурили отверстие диаметров четыре сантиметра. И туда закладывали взрывчатку, - рассказал Игорь.

Также сотрудник фирмы отметил, что подрыв должен был произойти еще в августе, но из-за дождей бурения были затоплены, а позже занесены льдом.

— Мы б могли справиться за два дня. В августе было забурено уже, а прошли дожди и так далее и все эти отверстия занесло льдом. Мы разбуривали, - добавил Игорь.

Напомним, в Николаеве в понедельник, 28 января, в Ингульском районе путем контролированного взрыва демонтировали дымоход недействительной котельной.