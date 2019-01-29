«Не следует быть слишком чувствительными»: ВСП отклонил жалобу николаевской судьи на обращение к ней гендиректора ИА «УМГ»

Елена Кутурланова Высший совет правосудия отклонил жалобу главы Корабельного райсуда Николаева Елены Кутурлановой, в которой она назвала публикацию в блоге гендиректора информационного агентства «Украинская Медиа Группа» Артема Дыбленко о порче ее сыном чужого автомобиля «вмешательством в деятельность судьи».

Об этом говорится в соответствующем выводе ВСП по факту проверки жалобы и информации в СМИ.

Как известно, ранее в своем блоге на «Преступности.НЕТ» гендиректор ИА «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко рассказал, что 12 июня 2018 года в Николаеве случился конфликт с участием сына Елены Куртулановой. Водитель «Chevrolet» на проспекте Центральном якобы зацепил велосипедиста Константина Кутурланова, когда поворачивал в сторону парковочного кармана. Водитель принес свои извинения велосипедисту, но последний лишь обматерил мужчину в ответ и ногой ударил дверь автомобиля, нанеся ему механические повреждения. Позже в отношении сына главы Корабельного райсуда открыли уголовное производство за порчу чужого автомобиля. Через несколько месяцев следователь закрыл уголовное производство относительно Константина Кутурланова.

Судья Кутурланова в своей жалобе писала, что обстоятельства ДТП с участием ее сына, о котором написал Дыбленко, «перекручены». Также она добавила, что якобы «угрожали ей в будущем поджогом принадлежащего ей автомобиля».

Высший совет правосудия отметил, что не видит оснований для принятия мер относительно обеспечения авторитета правосудия и независимости судей в этом случае.

При этом ВСП отмечает гарантии свободно высказывать свое мнение и что судьи, которые являются публичными лицами и выносят решение именем Украины, должны учитывать интерес общества к их деятельности, а также отличать вмешательство в эту деятельность с критикой.