Что год грядущий нам готовит?

Джон О`Салливан, редактор «Торговые рынки», The Economist

1. Куда инвестировать в 2019 году

2018 год был довольно слабым для инвесторов на фондовых рынках. Это был довольно длинный «бычий» тренд рынка в Америке с марта 2009 года. Что я имею в виду под «бычьим» трендом (рынком – в ориг. Прим. пер.), так это то, что цены на акции довольно стабильно росли без очень большого падения. Таким образом, цены на акции в Америке значительно отличаються от Европы, Японии и развивающихся стран. Америка действительно была тем местом, где хотели быть инвесторы фондового рынка. Вопрос в том, будет ли это и в 2019 году?

2. Продолжит ли Америка быть хорошей инвестицией? На рынке, который становится достаточно зрелым, сейчас, уже десятый год, действительно ли есть большие преимущества от акций США? Возможно, вы захотите начать искать в другом месте, взглянуть на Европу, взглянуть на развивающиеся рынки, которые растут не так быстро и поэтому они дешевле и выгоднее.

С другой точки зрения – сказать, что при такой неопределённости, после достаточно слабого года, такого как 2018, я мог бы просто удвоить то, что имею уже оставаясь на том же месте.

Оставайтесь с Америкой, держитесь за технологические акции, так называемые FAANG, это Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Это те компании, которые, по мнению инвесторов, преуспеют не только в течение следующих нескольких лет, но и в течение следующих нескольких десятилетий. Большинство считают, что следующий год будет более медленным для экономического роста США.

3. Как насчет Китая?

Экономика Китая фактически замедляется, и это не только из-за торговой войны Дональда Трампа. Также было замедление потребительских расходов в экономике Китая. Это затронуло не только Китай, но и все местные развивающиеся рынки в Азии, а также Европу. Около трети прибыли, которую получают европейские компании, зарегистрированные на бирже, поступают либо из Китая, либо из других развивающихся рынков, связанных с Китаем. Поэтому, когда Китай замедляется, Европа тоже замедляется. Правительство Китая обеспокоено тем, насколько замедлится экономика. Предпринимаются попытки немного оживить экономику путем снижения налогов, смягчения денежно-кредитной политики и увеличения расходов на инфраструктуру. Если эти действия окажут влияние на китайскую экономику в следующем году, вы также сможете увидеть рост в экономиках, которые сильно зависят от китайского спроса в Азии, а также в Европе.

4. Как должна выглядеть ваша инвестиционная корзина в 2019 году?

Половина инвесторов считает, что лучше придерживаться рынка США, а половина инвесторов считает, что будет лучше искать другие источники роста. Мы с нетерпением ждем сигналов здесь, и мы действительно не знаем, что произойдет в 2019 году. Инвесторам всегда приходится сталкиваться с неопределенностью.

Какой лучший способ справиться с этим?

В общем, имеет смысл придерживаться стратегии, при которой не класть все яйца в одну корзину, как это делали инвесторы на американском рынке. Покупайте портфели с акциями, которые открывают вам доступ к широкому кругу развивающихся рынков, а также портфели, которые открывают вам доступ ко многим богатым странам за пределами Америки, таким как Европа, Япония и Австралия. Инвестиции в несколько направлений - это, наверное, лучшая стратегия на 2019 год