В Снигиревке местная жительница спасла двух детей, провалившихся под лед: «Без раздумий, сработал материнский инстинкт»

Аня и Даниил, которые провалились под лед В воскресенье, 27 января, в Снигиревке местная жительница спасла двух детей школьного возраста, которые провалились под лед реки Ингулец.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Максим Грицаенко.

«27 января на реке Ингулец город Снигиревка детские игрушки едва не привели к трагедии. Восьмилетний Даниил, его 10-я сестричка Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка бросила шапку брата вперед, но когда Даниил побежал за ней, лед под ним проломился и мальчик оказался в ледяной воде. Испугавшись за младшего брата, Аня прыгнула за ним, чтобы помочь выбраться, Андрею же крикнула бежать к ближним домам и звать взрослых», - пишет Грицаенко.

Детей спасла местная жительница, проживающая недалеко от реки, Тамила Чернюк, которая стала свидетелем случившегося.

Тамила Чернюк, которая помогла детям выбраться «Я вышла на улицу поговорить по телефону и услышала детский крик. Сначала думала, что детвора играет, но потом поняла, что случилась беда. Как и была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей. Приказала им ползти к берегу и сама также поползла», - рассказала спасателям Тамила Анатольевна.

После случившегося детей отвели в ближайший соседский дом, отогрели в теплой ванной, дали сухую одежду и горячий чай. В свою очередь, спасатели и сотрудники полиции вызвали скорую помощь и детей, для обследования доставили в больницу. Как выяснилось, здоровью детей ничего не угрожало и вскоре отец забрал их домой.

«Я мама двух детей, и даже не могу себе представить, какое горе выпадает на долю родителей, которые теряют своих детей. Мною руководил материнский инстинкт. Без раздумий, так прямо в халате, я бросилась к детям. Только в голове мелькнула мысль смогу потом выбраться сама, потому прокричала Андрею, чтобы звал взрослых. А все промелькнуло очень быстро. У Даниила внешне были признаки переохлаждения, они вдвоем держались ручками за лед, как выяснилось не умеют плавать. Его подсадила первым, а за ним и Аню», - вспоминает женщина.

«Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пообщались с Тамилой Чернюк и семьей Даниила и Ани. Вся семья Евдокимовых бесконечно благодарна Тамиле Анатольевне. Спасатели, в свою очередь, вручили женщине благодарственное письмо и выразили слова уважения за героический поступок», - говорится в публикации.

Напомним, что 20 января, под лед реки Ингул в центре Николаева провалились трое детей школьного возраста. Позже стало известно, что трех девочек спасли десятиклассники. В частности, учеников школы №10 Андрея Камалеева и Артема Мазно наградили благодарностями за проявленную смелость в спасении детей. Однако потом ученики гимназии №2 заявили, что это они спасли провалившихся под лед детей, а не десятиклассники из школы №10.