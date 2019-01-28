Бывший глава гостомельского УКРОПа, ударивший женщину, получил условный срок

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Бывший глава партии УКРОП Николай Пасальский в Гостомеле Киевской области, ударивший женщину из-за просьбы взять собаку на поводок - получил год ограничения свободы  с испытательным сроком на 2 года.

Об этом сообщает InfoResist.

Такое решение принял Днепровский районный суд Киева. Пасальский признан виновным в хулиганстве. Он должен выплатить пострадавшей 1773 гривны за причинение морального ущерба и 25 тысяч гривен за моральные страдания.

Теперь он регулярно должен появляться в уполномоченный орган и информировать ответственных лиц об изменение работы, места жительства. Также, он не имеет право покидать Украину без разрешения.

По истечении срока подачи апелляции приговор вступит в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гостомеле глава партии УКРОП ударил женщину из-за просьбы взять собаку на поводок

Юлия Светлая

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русскийобщество