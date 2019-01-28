Во Львовском детском саду отравилось 10 детей из ясельной группы

Во Львове в детском саду №153 отравились 10 детей ясельной группы.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Заведующая детского сада Юлия Кукурика подтвердила информацию об отравлении детей. Она отметила, что у детей тошнота, а у некоторых температура.

По ее словам, 9 детей лечатся дома и еще один ребенок находится в инфекционной больницу.

«Пока еще нет результатов лабораторных исследований. Так что пока причина еще неизвестна", - добавила она.

В детском саду проводят дезинфекцию и он продолжает работать.

Напомним, что в Нетишине произошло массовое отравление детей в детском саду.