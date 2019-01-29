На Волынщине осужденный на пять лет судья-взяточник остался на свободе

Судья Киверцовского районного суда Иван Подгорный, которого в апреле 2016 приговорили к 5 годам лишения свободы, не отбывает наказание. Также известно, что другая часть приговора - конфискация имущества - тоже не выполнена.

Об этом сообщает Громадське.Волинь.

Подгорный был задержан правоохранителями в 2010 году. По данным следствия в 2008 году судья рассматривал дело о признании права собственности нежилого помещения кооператива «Кварц» в Жидычине Киверцовского района на Волыни. По просьбе одного из истцов суд принял решение в его пользу, а тот в знак благодарности подарил судье стиральную машинку.

В 2009-2010 годах Член Совета судей Украины, председатель апелляционного суда области Петр Филюк внес представление квалификационной комиссии общих судов Львовского апелляционного округа относительно дисциплинарной ответственности коллеги. Однако комиссия ограничилась двумя выговорами Подгорному. Однако, не поддержали представление об освобождении от должности, в том числе председателя совета судей области, за нарушение им присяги судьи и норм действующего законодательства.

В 2010 году Подгорный помог освободить из-под ареста автомобиль, который был отобран у владельца за вождение в состоянии алкогольного опьянения. За такое решение судья должен был получить 4 тысячи гривен взятки. Сначала он получил 500 гривен, а остальные - 3,5 тысячи гривен, меченых работниками СБУ - принесли позже. Именно тогда судью и задержали с поличным в его же кабинете.

Сначала, дело рассматривал Ровенский районный суд, который в июле 2012 приговорил его к трем годам лишения свободы и лишением права занимать должности в органах государственной власти с полной конфискацией имущества. Однако, суд дал Подгорному испытательный срок - 2 года. То есть, если судья «продержится» два года без преступлений и правонарушений, то не будет отбывать срок.

Дальше была апелляция. Апелляционный суд Ровенской области вообще освободил взяточника от отбывания наказания в учреждениях лишения свободы заменив его условным сроком, а также отменил часть решения о конфискации имущества. То есть, в результате Иван Подгорный получил условное наказание

Впоследствии, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел вернул дело на повторное рассмотрение. В Млиновском районном суде Ровенской области Подгорному назначили наказание в виде пяти лет за решеткой с конфискацией одной шестой части имущества и лишением права занимать соответствующие должности сроком на 3 года.

Далее снова была апелляция. В общем, судебная тяжба длилась более 6 лет и в марте 2017 года Апелляционный суд Ровенской области, кажется, поставил точку в этой истории, оставив приговор млиновских коллег в силе.

Далее снова была апелляция и в марте 2017 Апелляционный суд Ровенской области поставил точку в этой истории, оставив приговор млиновских коллег в силе.

Но из зала суда Подгорный вышел без наручников. А через несколько дней подал иск в Волынский окружной административный суд, чтобы отменить приказ об увольнении с должности судьи Киверцовского районного суда. В день рассмотрения дела Подгорный передумал обновляться на работе и сбежал прямо из заседания.

Позже, киверцовские соседи известного судьи отметили, что Подгорный никуда не исчез, а спокойно разгуливает по городу. То, что Иван Подгорный действительно не отбывает наказание, подтвердили и в прокуратуре.

Правоохранители сообщили, что в мае 2017, через два месяца после вступления приговора в законную силу, по жалобе осужденного Ивана Подгорного Высший спецсуд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел открыл производство и в июле приостановил исполнение приговора. Оказалось, что Подгорный заболел и нуждается в стационарном лечении из-за проблем со здоровьем.

Журналисты пришли домой к Подгорному, в город Киверцы, но его не застали. Однако, соседи рассказали, что почти ежедневно видят Подгорного, а о том, что он лежит в больнице, им не известно. Кроме того, в конце декабря Подгорного видели на железнодорожной станции «Кварц», где он провожал жену.

Имущество Подгорного, как выяснилось из анализа решений в судебном реестре, тоже не конфисковали. Госисполнитель обратился к Киверцовскому райсуду с представлением о принудительном проникновении в помещение должника, однако суд отклонил представление полностью. Аргументировал это тем, что исполнитель не доказал, что использовал все возможности изъять имущество добровольно.

Сейчас Верховный суд Украины рассматривает кассационную жалобу Подгорного на решение Млинивского райсуда и апелляции. Экс-судья-взяточник утверждает, что следствие не предоставило ему возможности ознакомиться с решением суда о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных действий относительно него. Поэтому, все доказательства полученные во время таких действий, будут пытаться признать ненадлежащими.

«Подгорный в который ждет милости от родной Фемиды и не за решеткой, как говорится в приговоре и даже не на больничной койке, как сказано в постановлении Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а в своей Киверцивский квартире», - говорится в сообщении.

Также журналисты отметили, что пока длилась судебная тяжба, в 2012-2017 годах судье Подгорному выплатили 1,05 миллиона гривен судейской зарплаты и 50 тысяч гривен материальной помощи.