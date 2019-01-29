В Николаеве еще одну школу закрыли на карантин – в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет

В средней образовательной школе Николаева №10 объявили карантин в связи с заболеваемостью детей на ОРВИ и грипп.

Об этом стало известно во вторник, 29 января, в ходе брифинга первого вице-мэра Владимира Крыленко, начальника управления образования Анны Лычко и замначальника управления здравоохранения Виктора Фаюка.

Как известно, 28 января, в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно.

Так, Виктор Фаюк проинформировал, что «на сегодняшний день эпидемическая ситуация заболеваемости на ОРВИ и грипп не превышает эпидемические показатели».

— То есть на четвертую неделю, эпидпорог не превышен, поэтому говорить о том, что в городе есть эпидемия, мы не можем. Управление охраны здоровья каждый день, каждую неделю мониторит ситуацию по заболеваемостям на грипп и ОРВИ, и если заболеваемость будет повышаться и достигнет порога эпидзаболеваемости, мы будем реагировать, - отметил замначальника горздрава.

Виктор Фаюк, Владимир Крыленко, Анна Лычко

В частности, первый вице-мэр Владимир Крыленко сообщил, что действующее законодательство позволяет городским властям водить карантин в отдельных школах, а не по всему городу. В свою очередь, начальник управления образования Анны Лычко заявила, что на карантин закрыли еще одну школу - №10.

— По результатам мониторинга на вчера, 28 января, то больше 20% детей отсутствовали (в школах, - ПН) в связи с заболеваемостью в 14 школах. Сначала это было 13 школ, до конца дня появилась еще одна школа, ее нет в перечне тех, которые можно увидеть на сайтах управления образования, добавилась еще школа №10. Наряду с этим хочу сказать, что ситуация будет продолжаться дальше и на основании просьб руководителей учебных заведений при необходимости мы будем приостанавливать образовательный процесс, - отметила Лычко.

Что касается детских садиков, в них карантин не вводиться, при этом все заболевшие дети находятся на больничном дома, а в самих дошкольных учреждениях проводится дезинфекция посуды, игрушек и обеззараживание воздуха, с помощью бактерицидных ламп. Также запрещается переводить из группы в группу детей.

Отметим, что на данный момент карантин объявлен следующих учебных заведениях: школы №3, №6, №7, №10, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, экономический лицей №2, Академия детского творчества. В указанных заведениях приостановлен образовательный процесс с 29 января по 1 февраля (включительно). Т.е. ученикам этих школ нужно будет выйти на занятия в следующий понедельник, 4 февраля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 января в 36 школах города на занятиях отсутствовало более 20% учеников.