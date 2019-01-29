В Николаеве возросло количество заболевших на корь: в больницах находиться 56 взрослых и 22 детей

В Николаеве увеличился уровень заболеваемости на корь до 78 человек, среди них 22 детей.

Об этом во вторник, 29 января, на брифинге сообщил заместитель начальника управления здравоохранения горсовета Виктор Фаюк.

— Заболеваемость на корь в последнее время растет, но незначительно. На сегодняшний день в областной инфекционной больнице находятся 56 пациентов, которые заболели корью. В детской инфекционной больнице находятся 22 ребенка. С тяжелой заболеваемостью среди них нет, как правило, это среднего или легкого ступня, – сообщил Виктор Фаюк.

Владимир Крыленко и Анна Лычко Виктор Фаюк

В частности, начальник управления гороно Анна Лычко отметила, что среди заболевших детей на корь, не все из них ученики городских школ и большинство среди них - это со школы-интерната №2.

— Всем руководителям образовательных учреждений направлены письма с просьбой проверить все прививки, которые есть и детей. Особенно обратить внимание на прививки против кори. А у тех детей, у которых отсутствую прививки в год и 6 лет, срочно сообщить родителям с просьбой срочно сделать прививку против кори, - проинформировала Лычко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской специальной общеобразовательной школе-интернате №2 увеличилось количество заболевших корью до 12 человек.