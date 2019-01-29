Минюст России предлагает не считать коррупцию правонарушением, если её невозможно избежать

Министерство Юстиции Российской Федерации предлагает коррупцию не считать правонарушением, если она произошла из-за «обстоятельств непреодолимой силы».

Об этом стало известно из портала проектов нормативно-правовых актов.

Соответствующее изменение в российское законодательство разработано совместно Минтруда МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ.

В случае принятия данных поправок, граждан освободят от ответственности, если будут установлены обстоятельства, которые свидетельствуют об отсутствии их вины.

Также, в документе отмечается, что в определенных обстоятельствах «в силу объективных причин» граждане не могут соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные законами о коррупции, или требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.

Примеры таких обстоятельств, которые могут послужить смягчающими в делах о коррупции, не приводится.

Напомним, что ранее Минобороны РФ попросило право сбивать пассажирские самолеты, нарушившие российскую границу.