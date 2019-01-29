В еще 17 образовательных учреждениях Николаева объявили карантин

Во вторник, 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

По информации директоров школ, количество отсутствующих по болезни детей превысило 20%. В связи с этим, в школе №1 имени Олега Ольжича, №11, №16, №24, №28, №30, №33, №39, №45, №47, №50, №54, в Николаевском муниципальном коллегиуме имени В.Д.Чайка, гимназии №2, гимназии №41, экономическом лицее №1, юридическом лицее принято решение приостановить учебный процесс с 30 января по 1 февраля 2019 года.

«Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем городского головы Владимиром Крыленко. Решение принято с целью предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемиологический порог в городе не превышен», - говорится в сообщении.

Как известно, карантин объявлен в следующих учебных учреждениях: школы №3, №6, №7, №10, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, экономический лицей №2, Академия детского творчества. В указанных заведениях приостановлен образовательный процесс с 29 января по 1 февраля (включительно). Т.е. ученикам этих школ нужно будет выйти на занятия в следующий понедельник, 4 февраля.

Напомним, что 28 января в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10.