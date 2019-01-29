Посол Украины в Иране скрыл в декларации ₴1,2 миллиона

Национальным агентством по предупреждению коррупции было выявлено недостоверную информацию в декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Дипломат Бурдиляк Сергей Анатольевич в декларациях 2015 и 2016 годов недостоверно указал стоимость квартиры в г.Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно отметил информацию о доходах членов семьи», - говорится в сообщении.

В Нацагентстве отмечает, что в декларации за 2016 год дипломат не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы.

«Всего установлены недостоверные сведения в каждой декларации дипломата на сумму более 1,2 млн гривен, о чем оповещено Национальное антикоррупционное бюро», - сказано в сообщении НАПК.

Напомним, что ранее НАПК составила протокол на вице-спикера Рады Сыроид.