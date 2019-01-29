В Арктике из-за изменения климата обнаружили оттаявшие растения, которым более 40 тысяч лет

Изменение климата на планете привело к таянию льда в Арктике с мертвыми растениями, которые были изолированы около 40 тысяч лет. К такому выводу пришли ученые Колорадского университета в Боулдере (США).

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на исследование.

Прораставшие на Баффиновой Земле — острове, на севере Канады – остатки мхов и лишайников были исследованы специалистами. Данному острову свойственно наличие фьордов между низинами и возвышенностями. Тонкий же слой льда создавал природный «холодильник». В нем и сохранились ткани растений. Но за последние десять лет тут отмечается значительное потепление, и земля обнажается.

Всего были исследованы 48 образцов растений, найденных у 30 ледяных шапок. Таким образом установили их возраст, когда ледники отступали в последний раз, и температуру воздуха. Оказалось, что за 115 тысяч лет нынешний век – самый теплый для региона.

Если так будет и дальше, Баффинова Земля полностью освободится от ледников через несколько столетий.

Напомним, что ранее зоологи нашли в Антарктиде сотню мумий пингвинов.