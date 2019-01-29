В Коблевской ОТГ хотят провести фотовыставку и призывают местных жителей поделиться снимками ушедшей эпохи

Староста села Луговое Алина Пустовойтенко объявила о начале сбора фотоматериалов для организации выставки, посвященной истории Коблевской громады «Старе фото Коблівської ОТГ у ХХ столітті».

Об этом Пустовойтенко сообщила на странице «Березанской правды» в сети Facebook, передает «Koblevo.news».

«Изображения на фото могут, содержать: виды, дома, улицы, морские пейзажи, строительство, коллективное фото любых мероприятий, все фотографии, которые НЕСУТ ИСТОРИЮ ушедшей эпохи. Уверены, что у Вас, или Ваших друзей есть много интересных кадров!» – говорится в сообщении.

Инициатором проведения выставки стала сама статорста села, фотографии из домашнего архива которой также будут представлены глазам зрителей.

В беседе с журналистом издания Алина Пустовойтенко отметила, что подобное мероприятие – новшество для села, и останавливаться на достигнутом ни она, ни жители Лугового не намерены. Более того, для антуража к первой фотовыставке, как нельзя лучше подойдет еще не отремонтированный зал сельского совета.

«Это тот редкий случай, когда старые стены и обстановка послужат для создания необходимой атмосферы! Поэтому мероприятие мы планируем провести до начала ремонта, в конце апреля – начале мая», – уточнила Алина Пустовойтенко.

По словам старосты села, жители поддержали инициативу и пообещали также найти старые фотографии Коблево, Морского, Лугового или Рыбаковки.

К участию в организации фотовыставки приглашаются все желающие, которые могут совместить приятное с полезным: к примеру, открытие выставки отметить шашлыками в живописном Луговом.

Для связи с организатором, звоните: +38 073 408 01 19