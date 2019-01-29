В Южноукраинске не приняли бюджет – депутат Невеселый призвал горсовет консолидироваться и не блокировать жизнь города

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый призвал депутатов Южноукраинска консолидироваться и перестать блокировать работу в городе.
Об этом сообщили в пресс-службе Владислава Невеселого.
В Южноукраинске после досрочного прекращения полномочий городского головы Виктора Пароконного в горсовете уже несколько месяцев депутаты не могут собраться на сессию и во время кризиса начать работать на благо города.
– В пятницу, 25 января, на встрече c жителями Южноукраинска, они поделились своими проблемами и переживаниями. Они рассказали, что из-за непринятия в декабре депутатами бюджета города, в городе остановилась любая работа. ОСМД не могут принять на баланс дома, горожане не могут приватизировать свои квартиры. Более 200 вопросов находятся в подвешенном состоянии, так как депутаты не могут собраться и провести сессию. Отмечу, что около 50 миллионов гривен субвенций не могут использоваться, потому что город не может их принять! Все эти вопросы связаны лишь с недееспособностью городского совета, - рассказывает Невеселый.
Отмечается, что согласно бюджетного кодекса, временное распределение доходов и расходов местного бюджета составляет 1/12 от распределения расходов предыдущего года.
– В декабре депутаты не приняли бюджет. Осталось несколько недель и в городе воцарится настоящий хаос. Сейчас Южноукраинск живет по принципу 1/12 и сюда входят только защищенные статьи. В городе ломаются лифты и невозможно выделить средства на их починку. А что делать, если где-то прорвет трубы? Где в таком случае искать средства? Необходимо не допустить кризиса! После отставки мэра нужно еще больше сплоченности, ведь по сути город держится именно на депутатах. В кризисных ситуациях необходимо отбрасывать все разногласия. Вы работаете на горожан, именно они вас выбирали. А сейчас вы идете против своих избирателей! Я призываю весь депутатский корпус Южноукраинского городского совета отбросить политические амбиции и борьбу за власть, вспомнить, что именно они представляют интересы людей, собраться на сессию, утвердить бюджет и дать городу возможность работать, - резюмировал он.