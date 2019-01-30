Николаевец пожаловался, что двор возле его дома после каждого дождя превращается в одну большую лужу

В Николаеве внутриквартальный проезд во дворе по адресу переулок Транспортный, 2 находится в ужасном состоянии.

Об этом идет речь в письме, которое на почту «Преступности.НЕТ» прислал местный житель Сергей.

«Дорога в нашем дворе полностью отсутствует, и после дождя или снегопада пройти по двору попросту невозможно. Так как покрытие двора не асфальт, а земля, тут образовались уже два углубления, в которые после осадков стекается вода».

«К сожалению, депутат горсовета по нашему округу Татьяна Суслова никак не реагирует на мои сообщения и просьбу проинспектировать состояние двора, ЖЭК «Лески-М» отвечает, что это не их ответственность. У меня складывается такое впечатление, что про этот дом в городе просто-напросто забыли, хотя находится он практически недалеко от МРЭО и Центрального стадиона», - рассказал Сергей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из-за ям на Варваровском мосту возникла пробка.