Совет правосудия рекомендовал переназначить Евгения Марича на должность судьи Николаевского админсуда

Евгений Марич Высший совет правосудия 29 января внес представление Президенту Украины о назначении 24 судей. В их числе и Евгений Марич, которого рекомендовали снова назначить на должность судьи Николаевского окружного административного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными.

Судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности. Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины они признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендуются для назначения.

Согласно декларации о доходах за 2017 год, Евгений Марич живет в Николаеве в арендованной квартире площадью 56,7 кв.м. и владеет земельным участком (1400 кв.м) в Закарпатской области. Ездит он на автомобиле «Hyundai ix35» 2012 года выпуска и хранит наличными 28 тысяч долларов. Его зарплата за 2017 год составила 227 тысяч 571 гривну.

Напомним, в 2014 году судья Марич запретил пророссийским сепаратистам проводить акции в центре Николаева.