«Это в первую очередь мнение Савченко»: С замглавы Николаевской ОГА Шевченко сняли все полномочия в гуманитарной сфере

Евгений Шевченко С заместителя главы Николаевской ОГА Евгения Шевченко сняли все полномочия в гуманитарной сфере и распределили их между остальными вице-губернаторами. При этом Шевченко теперь будет курировать работу государственного архива в Николаевской области.

Об этом свидетельствует распоряжение первого вице-губернатора Вячеслава Боня на сайте Николаевской ОГА.

«Возложить обязанности по реализации полномочий:

1) на первого заместителя председателя облгосадминистрации Боня В.В. - по вопросам агропромышленного развития и земельных отношений, оборонной и мобилизационной работы, гуманитарных вопросов, предоставление административных услуг и развития гражданского общества;

2) на заместителя председателя облгосадминистрации Шевченко Е.В. - по вопросам управления архивным делом;

3) на заместителя председателя облгосадминистрации Кушнира А.В. - по вопросам финансов и экономического развития, децентрализации и социальным вопросам;

4) на заместителя председателя облгосадминистрации Гайдаржи В.В. - по вопросам развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты;

5) на руководителя аппарата облгосадминистрации (вакансия) - по вопросам руководства государственной службой и по вопросам деятельности аппарата облгосадминистрации», - идет речь в распоряжении.

В комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» Вячеслав Бонь сообщил, что такое решение было принято по результатам анализа деятельности Шевченко.

Вячеслав Бонь — Есть ряд объективных факторов, мы провели мониторинг в том числе, он у нас постоянный - ежеквартальный, ежегодный. Мы фиксируем системные показатели и там постоянно идет «просадка» по ряду показателей, - прокомментировал первый замглавы ОГА.

В частности он добавил, что распоряжение было согласовано с главой Николаевской области Алексеем Савченко.

— Я думаю, что это в первую очередь его (Алексея Савченко, - ПН) мнение. Если честно, то вопрос обсуждался с командой, тут даже не то, чтобы его (Алексея Савченко, - ПН) инициатива, тут в том числе от его коллег были нарекания, что часть его работы делают другие замы, у которых хватает и своей работы, - заявил Бонь.

При этом, Вячеслав Бонь не знает как долго он и остальные заместители будут курировать эти сферы.

— Из всех направлений - это (ведение архива, - ПН) то направление, в котором есть определенная уверенность, что работа не пострадает, - подытожил первый замглавы ОГА.

Напомним, что ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко взял к себе в команду экс-вице-мэра Николаева Евгения Шевченко и экс-мэра Николаева Юрия Гранатурова и по совету Александра Сенкевича.