«Помогите, пожалуйста», – жительница Николаева собирает деньги на лечение матери, сломавшей позвоночник

Жительница Николаева Светлана Коськовецкая, у которой на фоне болезни случился компрессионный перелом позвоночника, нуждается в дорогостоящем лечение в послеоперационный период.

С просьбой о помощи в редакцию обратилась ее дочь Виктория Коськовецкая.

Девушка сообщила, что после сделанных операций, ее матери назначили дорогостоящие препараты, которые являются для нее жизненно необходимыми. Однако, в Украине препарат пропал с продажи.

- Помогите, пожалуйста, собрать маме деньги на дорогостоящие лекарства, после тяжело перенесеной «Акласты», были назначены препараты «Имуран», которые в Украине пропали с продажи, а можно заказать только через Польшу, но минимальный заказ этого препарата от 5шт. Препарат Имуран для нас жизненно важный, препарат по основному заболеванию. Диагноз - Миастения, генерализованная форма с бульбарным нарушением, умеренный тетрапарез, - сообщила девушка.

- Я стою на коленях перед каждым из вас, я молю вас не бросайте нас в такое сложное время, каждая копейка сейчас на счету, вы не думайте что от 1 гривны не станет легче , поверьте станет , с каждой гривной мы все ближе к цели, - пишет Виктория.

Реквизиты и банковский счет девушка прикрепила к сообщению.