В Николаеве во время прогулки в «Сказке» ребенок спрятался от воспитателя – полиция вернула его обратно

Днем во вторник, 29 января, в Николаеве воспитанник одного из детских садов после прогулки в городке «Сказка» спрятался от воспитательницы, после чего его нашла другая женщина.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

После прогулки детей в «Сказке» воспитательница детсада начала собирать группу, но после подсчета количества детей один ребенок решил спрятаться от педагога. Спустя небольшой промежуток времени патрульным пришел вызов о том, что найден маленький ребенок. Полицейским мальчик рассказал, что решил спрятаться. На вопрос о том, знает ли он, где находится детский садик, ребенок ответил положительно.

Уже на выходе из «Сказки» патрульные увидели, что недалеко от городка стоит воспитательница с детьми, которых она снова пересчитывала. Полицейские ее окликнули, спросили, не ее ли ребенок потерялся, на что она сказала, что именно ее.

В общей сложности ребенок пробыл сам непродолжительный период времени. Патрульные отобрали пояснения у воспитательницы и передали в Центральный отдел полиции.

Напомним, что На Николаевщине полиция разыскала двоих детей, ушедших «путешествовать».