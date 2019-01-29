«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир», - президент Украины Петр Порошенко

Во время выступления на Форуме «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» Петр Порошенко заявил, что Украине нужен мир.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко подчернкул, что будет продолжать политико-дипломатические усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности с обеспечением единства проукраинской коалиции и использованием инструмента санкций против России.

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции устали играет российская пропаганда, не только она, но и ее вруны в Украине. Естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», - сказал Глава государства.

Президент сказал, что он очень внимательно следит за различными предложениями.

«Плетут иногда такое, что мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира. Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом этот блокнот вынести на референдум. Или предлагают стать перед Путиным на колени, или в какую-то другую позу», - добавил он.

«Еще раз повторяю. Враг пришел не по Крым к нам. Враг пришел не по Донбасс к нам. Враг пришел по всей Украине, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов, как метко назвал Российскую империю еще двести лет назад французский путешественник де Кюстин», - подчеркнул Президент.

Однако он отметил, что под миром он имеет в виду полное восстановление территориальной целостности.

«Мир - это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и ничего другого. Мир - это беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы куда нам иди. Это право исключительно украинского народа. И этот путь называется - прочь от Москвы», - отметил Петр Порошенко.