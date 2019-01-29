«Это не по-мужски», – замглавы Николаевской ОГА Шевченко ответил Боню на претензии к работе и снятие полномочий

Заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко, у которого забрали все полномочия в гуманитарной сфере, не согласен с тем, что его работа была не результативной.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, с Евгения Шевченко сняли все полномочия в гуманитарной сфере и распределили их между остальными вице-губернаторами. Шевченко теперь будет курировать работу государственного архива в Николаевской области. Данное распоряжение выдал первый вице-губернатор Вячеслав Бонь.

— У меня такое впечатление, что он (Вячеслав Бонь, - ПН) работает не первым замом, а первым замом в ЖЭКе, что он так говорит о том, что я не справлялся с работой. Социальная сфера работала отлично, все программы выполнены, конкурсы проведены на 90%, все благодарны за работу. Бонь сам говорил во время одного из мероприятий, что Николаевщина на 160% увеличила работу в социальной сфере. Я считаю, что это плевок тем департаментам, которые отработали на износ, - отметил Шевченко.

По его словам, социальный блок - самый большой и один из самых тяжелых, также он призвал первого вице-губернатора не играть в политические игры, а отвечать за свои слова.

— Пусть не играет в политические игры, а отвечает за слова. Сегодня, если это кому-то выгодно - это одна история, а говорить, что блок не работает - посмотрите публикации, сколько нам благодарностей. Проверки - пусть Вячеслав Валентинович внимательно посмотрит, что проверку проводили в 2016-17 году, я не работал в это время, между прочим он курировал этот блок. Ну если глава так распорядился, значит буду работать, буду поднимать архив, там между прочим тоже много вопросов. Я попросил бы Вячеслава Валентиновича хоть один факт назвать плохой работы, вопросов по его сфере аграрной, кстати, очень много. Я понимаю, почему он это говорит, я потом как нибудь-расскажу, я не хочу оклеветать тех людей, с которыми работал, - акцентировал вице-губернатор.

Комментируя слова первого вице-губернатора о том, что гумсфера работала хорошо только потому, что всю работу за Шевченко делали его заместители, Шевченко заявил, что полностью курировал данную отрасль.

— Это когда Вячеславу Валентиновичу нечего сказать, он так говорит. По его мнению он решал все вопросы. Я предлагаю спросить его, чем он занимается и как сам работал. Это некрасиво, не по-мужски. Я плохо работал? Я занимался сферой полностью, начиная от всех совещаний, аппаратных и так далее. Если, отработав, человек не нужен, надо иметь иметь смелость, сказать, что социальный блок развивался. У меня есть в этом городе своя репутация, свой опыт. При всем моем уважении, ни Вячеслав Валенитович, ни Александр Валентинович, ни Валентин Васильевич не занимались этим, - добавил чиновник.

На вопрос корреспондента о том, были ли недовольны им коллеги, выражали ли недовольство ранее, Шевченко заявил, что «коллеги не могут быть довольны или недовольны, я тоже могу быть недовольным их работой».

— Ни один человек не назовет факт плохой работы социальной сферы. Да, мы субвенцию на покупку квартир использовали на 90%, а нова українська школа, а освітній простір? Мы закупили автомобили для амбулаторий, школьные автобусы, много всего еще сделали, - заявил вице-губернатор.

В частности он отметил, что заявление об уходе с поста вице-губернатора он писать не собирается, хоть и не держится за свое место. Также он не знает, есть ли уже кандидаты на его должность.

— Я за кресло держаться не буду и не держусь, мне важны люди, которые работали со мной, настоящие профессионалы. На сегодняшний день нет причины, по которой я должен писать заявление. А что касается Вячеслава Валентиновича, наверное его так научила работа говорить, он любит перебегать с работы на работу, менять руководителей. Я готов утверждать, что работа проходила результативно, я чуть ли не готов предоставить отчет, - подытожил он.

Напомним, что в декабре 2017 года заместитель Николаевского городского головы Евгений Шевченко написал заявление об увольнении. В апреле 2018 года Шевченко назначили на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации.

В частности, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявлял, что взял к себе в команду экс-вице-мэра Николаева Евгения Шевченко по совету Александра Сенкевича.