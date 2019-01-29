Украина обеспечена абсолютно всеми вакцинами, – МОЗ

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в стране есть абсолютно все вакцины по календарю профилактических прививок.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Национальный календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию детей против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита; взрослых - против дифтерии и столбняка.
В ведомстве отметили, что посмотреть список вакцин, которые закупает государство, и проверить остаток вакцин в регионе можно в таблице. Однако если в медучреждении нет вакцины, украинцам рекомендуют обратиться к руководителю медучреждения для выяснения причины или в управление здравоохранения области.
Как известно, вакцины для Украины за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область полностью обеспечена вакциной для профилактики кори и в полном объеме обеспечена расходами на реимбурсацию препаратов инсулина.