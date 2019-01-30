В Николаеве спасатели провели учения на заводе «Зоря» – тренировались ликвидировать условный пожар

В Николаеве 29 января спасатели и администрация завода «Зоря»-«Машпроект» отработали действия на случай пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По легенде учений, в результате нарушения технологии запуска котла, работающего на мазуте, произошел взрыв, который вызвал утечку мазута и его возгорания. Появилась угроза распространения пламени на газораспределительную установку и возможность взрыва газопровода.

Администрация объекта сообщила о пожаре спасателям, провела эвакуацию людей из помещений котельной, приняла меры по прекращению подачи мазута и газа, тушению пожара первичными средствами. На место учений обеспечили вызов необходимого количества сил и средств для локализации и ликвидации условного пожара. Всего во время тренировок привлекалось 11 единиц основной и специальной техники и 56 человек ГСЧС. Все участники мероприятия справились с поставленными задачами на оценку «хорошо».

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели провели учения в общеобразовательной школе.