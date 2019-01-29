В Николаеве соцслужбы забрали у матери 15-летнюю дочь, которая прогуливала школу и ввязалась в плохую компанию

В Центральном районе Николаева у матери отобрали 15-летнюю дочь за систематические прогулы школы. При этом подросток прятала от матери письма с предупреждениями от соцслужбы.

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаева.

Девочку забрали у матери в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. Семья находилась на контроле последние два года. За помощью к специалистам Службы по делам детей обратилась сама мать, которая не имела никакого влияния на дочь.

Систематические прогулы школы и отсутствие взаимопонимания между матерью и ребенком привели к тому, что в 2017 году на некоторое время девочку поместили в «Николаевский центр социально-психологической реабилитации детей» с целью коррекционной работы. Учитывая проведенную работу психологов с ребенком и обещания матери об улучшении взаимоотношений тогда приняли решение вернуть девочку в семью.

«Несмотря на попытки помочь, мать начала игнорировать работу соцслужбы. Мать не знала местонахождение своей дочери. Как оказалось, девочка попала в сомнительную компанию. Вредные привычки, ночные развлечения и полностью забытая учебная программа. Проблема с посещением школы стала остро, ведь мать перестала контролировать подростка и не смогла принять необходимых действий», - отмечено в сообщении.

С целью контроля за действиями матери по отношению к ребенку, на их адрес направляли разъяснительные письма, которые, как оказалось, подросток прятала от матери. В результате, на основании решения исполнительного комитета Николаевского городского совета девочку забрали у матери и опять поместили в центр социально-психологической реабилитации детей.

«Учитывая бесконтрольность со стороны матери, которая в данном случае повлекла за собой тяжелые последствия, именно суд будет решать вопрос о дальнейшей судьбе несовершеннолетней», - также сообщили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мать запрещала своей 15-летней дочери пользоваться электричеством и водой и забила квартиру мусором.