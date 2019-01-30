«Мы отрезаны от сообщения с городом»: Жительница Николаева пожаловалась на состояние улицы Восточной в Терновке

Жительница микрорайона Терновка, Центрального района Николаева Елена Кирсанова пожаловалась, на состояние дороги по улице Восточной.

Об этом речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Жители улицы Восточной микрорайона Терновка отрезаны от сообщения с городом. На улицу не могут въехать ни скорая помощь, ни легковые машины, ни грузовые. На пересечении улицы 116 Дивизия и улицы Восточная образовалась огромная яма, заполненная талой и дождевой водой, что делает невозможным проезд по улице», - идет речь в письме.

По улице Восточной нет асфальтового покрытия, а из-за погодных условий снег сначала растаял, а позже заледенел и превратился в сплошное ледовое покрытие, по которому не могут проехать машины, так как под ним ямы.

— Вот так вот на протяжение всей улицы, вся дорога покрыта льдом. Ходить по ней невозможно. (...) Вот такой у нас въезд в улицу, это не лужа, это яма. Эту яму не могут проехать даже грузовые машины, - комментирует женщина видеозапись.

Стоит отметить, что на многочисленные звонки в отделе социально-экономического развития микрорайона Терновка редакции не ответили.

В частности, жители Терновки не в первый раз жалуются на состояние дорог в микрорайоне Терновка. Так, в феврале 2018 года жительница микрорайона Терновка в Николаеве Юлия Хомич возмутилась состоянием улиц Маяковского и Втората (бывшая улица Иванова), покрытие которых из асфальта превратилась в глиняное месиво.

В сентябре 2018 жители Терновки пожаловались на дорогу по улице Новороссийская, которую не отремонтировали после укладки дренажных труб. Дорога там состоит из перемешанной глины.

В 2017 году местные жители микрорайона Терновка в Николаеве возмутились состоянием улицы Целинной. По их словам, улица никогда не была заасфальтирована, хотя является очень востребованной, - по ней дети добираются в школу №16, а взрослые – на хлебозавод и другие предприятия микрорайона.

Кроме того, в начале июля 2015 года администрация Центрального района Николаева отрапортовала, что начала работы по восстановлению дорожного покрытия на улице Песчаная. После этого местные жители Терновки пожаловались на чиновников, отрапортовавших о ремонте, но так и не заасфальтировавших дорогу.