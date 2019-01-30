В Николаеве попрощались с экс-руководителем драмтеатра и депутатом облсовета Кравченко

В среду, 30 января, в зале Николаевского академического художественного русского драматического театра попрощались с экс-директором театра и депутатом Николаевского областного совета от «Оппозиционного блока» Николаев Кравченко.

Об этом корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Николай Кравченко был обнаружен мертвым в собственной квартире в субботу вечером, 26 января.

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Церемония прощания началась в 11:00 и проходила на протяжении 13:00. Возле гроба с усопшим дежурили актера театра, которые постоянно менялись. Сын экс-руководителя театра Роман Кравченко все время стоял возле гроба, а родственники сидели в самом зале. Среди пришедших на прощание были актеры, депутаты Николаевских городского и областного советов. Из народных депутатов присутствовал Вадим Пидберезняк. От городских властей на прощании были секретарь Татьяна Казакова, а также вице-мэры Владимир Крыленко, Юрий Андриенко. Приехал также и кандидат в Президенты Украины нардеп Юрий Бойко, чьим помощником был Николай Кравченко.

Из представителей Николаевской облгосадминистрации присутствовал первый заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

По данным сотрудников полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, на прощании с многолетним руководителем театра присутствовало около 1000 человек.

Отметим, ранее источники «Преступности.НЕТ» во фракции «Оппозиционный блок» Николаевского облсовета сообщили, что после панихиды Николай Кравченко будет кремирован в одесском крематории, а прах будет увезен родственниками.

Депутат Николаевского облсовета Светлана Гладун

Нардеп Вадим Пидберезняк Экс-нардеп Украины от КПУ Владимир Матвеев

Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров

Народный депутат Украины, кандидат в Президенты Юрий Бойко

Справка:

Николай Антонович Кравченко родился 30 июня 1953 года, актёр и театральный режиссёр, работал xудожественным руководителем и директором Николаевского художественного русского драматического театра с 1997 по 2017 год, депутат областного совета.

Награды:

- Заслуженный деятель искусств Украины (2002) — за большой личный вклад в развитие театрального искусства;

- Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2010) — за большой вклад в развитие российско-украинского сотрудничества в области культуры, популяризацию русской драматургии за рубежом;

- Орден Дружбы (2004) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Украины.



Сын Николая Кравченко Роман – один из руководителей военной контрразведки СБУ, на счету которого проведение ряда успешных спецопераций по разоблачению и задержанию изменников Украины и российской агентуры. Кавалер ордена « За мужество».